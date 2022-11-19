Поберёзкин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поберёзкин Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елютина Надежда

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1938

Дочь: Патрикеева Елена Петровна

Мать ребёнка: не указана

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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