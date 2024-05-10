Прокофьева (Самошина) Наталья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева (Самошина) Наталья Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1954

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1954

Отец: Самошин Герасим Васильевич

Мать: Самошина (Бусева) Валентина Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофьев Александр Павлович

Место жительства
Неизвестно
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.10.1976

Сын: Прокофьев Павел Александрович

Отец ребёнка: Прокофьев Александр Павлович

Рождение ребёнка
14.12.1983

Сын: Прокофьев Антон Александрович

Отец ребёнка: Прокофьев Александр Павлович

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