Прокофьева (Самошина) Наталья Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.10.1976
Сын: Прокофьев Павел Александрович
Отец ребёнка: Прокофьев Александр Павлович
Рождение ребёнка
14.12.1983
Сын: Прокофьев Антон Александрович
Отец ребёнка: Прокофьев Александр Павлович