Султанов Борис Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султанов Борис Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Султанова Екатерина Борисовна

Мать ребёнка: Султанова (Иванова) Елена Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Султанова Анна Борисовна

Мать ребёнка: Султанова (Иванова) Елена Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Султанова (Иванова) Елена Владимировна

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