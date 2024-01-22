Султанов Борис Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Султанова Екатерина Борисовна
Мать ребёнка: Султанова (Иванова) Елена Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Султанова Анна Борисовна
Мать ребёнка: Султанова (Иванова) Елена Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно