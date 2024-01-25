Қабыштегі Марат Қабиденұлы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Қабыштегі Марат Қабиденұлы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1962

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1962

Отец: Оразбектегі Қабиден - Айтбай Қабышұлы

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замзамгүл Байменқызы

Рождение ребёнка
26.09.1987

Сын: Қабидентегі Азат Маратұлы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1990

Дочь: Қабидентегі Жұлдыз Маратқызы

Мать ребёнка: не указана

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