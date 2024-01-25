Қабыштегі Марат Қабиденұлы
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1962
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.09.1962
Отец: Оразбектегі Қабиден - Айтбай Қабышұлы
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Замзамгүл Байменқызы
Рождение ребёнка
26.09.1987
Сын: Қабидентегі Азат Маратұлы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1990
Дочь: Қабидентегі Жұлдыз Маратқызы
Мать ребёнка: не указана