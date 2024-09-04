Алгазина Анна Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.1912
Дочь: (Алгазина) Ирина Ерофеевна
Отец ребёнка: Алгазин Ерофей Григорьевич
Рождение ребёнка
23.11.1913
Отец ребёнка: Алгазин Ерофей Григорьевич
Рождение ребёнка
26.06.1921
Отец ребёнка: Алгазин Ерофей Григорьевич
Смерть
Неизвестно