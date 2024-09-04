Алгазина Анна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Анна Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Ерофей Григорьевич

Рождение ребёнка
17.04.1912

Дочь: (Алгазина) Ирина Ерофеевна

Отец ребёнка: Алгазин Ерофей Григорьевич

Рождение ребёнка
23.11.1913

Сын: Алгазин Андрей Ерофеевич

Отец ребёнка: Алгазин Ерофей Григорьевич

Рождение ребёнка
26.06.1921

Сын: Алгазин Матвей Ерофеевич

Отец ребёнка: Алгазин Ерофей Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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