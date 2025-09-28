Жабина Уколова (Кириллова) Дарья Ивановна
женский, родилась 02.03.1891 ст., Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
МатьБыкова Кириллова (Пожиткова) Евфросинья Михайловна23.09.1857 ст. г.р.
ОтецКириллов Иван Карпович15.11.1860 ст. г.р.
Супруги
Жабин Григорий Георгиевич18.11.1891 ст. г.р.
Уколов Владимир Константинович12.07.1885 ст. г.р.
Дети
Жабин Иван Григорьевич10.10.1910 ст. г.р.
Жабин Иосиф Григорьевич19.11.1911 ст. г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1891 ст.
Восприемник
01.10.1902 ст.
Восприемник
12.08.1904 ст.
Восприемник
01.09.1904 ст.
Восприемник
01.10.1904 ст.
Восприемник
13.06.1905 ст.
Восприемник
12.11.1906 ст.
Бракосочетание
22.05.1909 ст.
Восприемник
24.07.1909 ст.
Рождение ребёнка
10.10.1910 ст.
Отец ребёнка: Жабин Григорий Георгиевич
Рождение ребёнка
19.11.1911 ст.
Отец ребёнка: Жабин Григорий Георгиевич
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Жабин Григорий Георгиевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Жабин Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Жабин Григорий Георгиевич
Бракосочетание
До 1925
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Уколова) Евдокия Владимировна
Отец ребёнка: Уколов Владимир Константинович
Смерть
Неизвестно
https://ya.ru/archive/catalog/ff1101b1-0be9-461f-96b9-7f5a210c51af/117