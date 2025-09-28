Жабина Уколова (Кириллова) Дарья Ивановна 02.03.1891 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Жабина Уколова (Кириллова) Дарья Ивановна

Автор
АВ
Веприков А.

женский, родилась 02.03.1891 ст., Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Мать
Быкова Кириллова (Пожиткова) Евфросинья Михайловна23.09.1857 ст. г.р.
Отец
Кириллов Иван Карпович15.11.1860 ст. г.р.
Супруги
Жабин Григорий Георгиевич18.11.1891 ст. г.р.
Уколов Владимир Константинович12.07.1885 ст. г.р.
Дети
Жабин Иван Григорьевич10.10.1910 ст. г.р.
Жабин Иосиф Григорьевич19.11.1911 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1891 ст.

Отец: Кириллов Иван Карпович

Мать: Быкова Кириллова (Пожиткова) Евфросинья Михайловна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

https://ya.ru/archive/catalog/ff1101b1-0be9-461f-96b9-7f5a210c51af/117

Восприемник
01.10.1902 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

https://ya.ru/archive/catalog/11984809-651f-4dcc-bf4f-3c5176613ec0/48

Восприемник
12.08.1904 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

https://ya.ru/archive/catalog/35a1178d-50ef-4a06-bbb8-c0dea53e3e0a/91

Восприемник
01.09.1904 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

https://ya.ru/archive/catalog/35a1178d-50ef-4a06-bbb8-c0dea53e3e0a/92

Восприемник
01.10.1904 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

https://ya.ru/archive/catalog/35a1178d-50ef-4a06-bbb8-c0dea53e3e0a/96

Восприемник
13.06.1905 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

https://ya.ru/archive/catalog/ee984acd-48d5-4d0d-ae13-8a07f98b3583/70

Восприемник
12.11.1906 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

https://ya.ru/archive/catalog/897de760-b114-4a69-a900-28ac53afe907/33

Бракосочетание
22.05.1909 ст.

Муж: Жабин Григорий Георгиевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

https://ya.ru/archive/catalog/b2118aad-79b5-4f98-b8b2-a87da0802a5d/35

Восприемник
24.07.1909 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

https://ya.ru/archive/catalog/b2118aad-79b5-4f98-b8b2-a87da0802a5d/18

Рождение ребёнка
10.10.1910 ст.

Сын: Жабин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Жабин Григорий Георгиевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

https://ya.ru/archive/catalog/ebcc71a1-ab11-486d-a19f-3b71f63b7c22/69

Рождение ребёнка
19.11.1911 ст.

Сын: Жабин Иосиф Григорьевич

Отец ребёнка: Жабин Григорий Георгиевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

https://ya.ru/archive/catalog/32466559-5c71-4fb1-84ac-852726fb8198/70

Рождение ребёнка
1914

Сын: Жабин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Жабин Григорий Георгиевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

https://ya.ru/archive/catalog/faa9dd26-b044-43e5-91df-3e4a485ca733/84

Рождение ребёнка
1918

Сын: Жабин Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Жабин Григорий Георгиевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Бракосочетание
До 1925

Муж: Уколов Владимир Константинович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Уколова) Евдокия Владимировна

Отец ребёнка: Уколов Владимир Константинович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
Неизвестно

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