Коновалов Игорь
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Паханова Елена Андреевна16.05.1978 г.р.
Дети
Коновалов Эдуард Игоревич11.11.2004 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Паханова Елена Андреевна
Рождение ребёнка
11.11.2004
Сын: Коновалов Эдуард Игоревич
Мать ребёнка: Паханова Елена Андреевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург