Пашеннова Феоктиста Григорьевна
женский, родилась 04.11.1881 ст., Парная, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
умерла 01.03.1882 ст., Парная, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
ОтецПашенов Григорий Флорович06.01.1859 ст. г.р.
МатьПашенова Марина ИльиничнаОколо 08.07.1860 ст. г.р.
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Рождение
04.11.1881 ст.
Парная, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
01.03.1882 ст.
Парная, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Восприемники: и.д. псаломщика Парфений Васильев Алексеевский и крестьянская девица с.Краснореченского Екатерина Павлова Кондратьева