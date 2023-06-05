Пашеннова Феоктиста Григорьевна 04.11.1881 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Пашеннова Феоктиста Григорьевна

Автор
НА
Атамановская Н.

женский, родилась 04.11.1881 ст., Парная, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

умерла 01.03.1882 ст., Парная, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Отец
Пашенов Григорий Флорович06.01.1859 ст. г.р.
Мать
Пашенова Марина ИльиничнаОколо 08.07.1860 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1881 ст.

Отец: Пашенов Григорий Флорович

Мать: Пашенова Марина Ильинична

Парная, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Восприемники: и.д. псаломщика Парфений Васильев Алексеевский и крестьянская девица с.Краснореченского Екатерина Павлова Кондратьева

Смерть
01.03.1882 ст.
Парная, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

от кашля

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