Жежер (Колесник) Матрона Пантелеймоновна
Место рождения
Дата рождения27.02.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1885
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-5LRV?cc=4133834
Бракосочетание
18.01.1904
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-51TZ?cc=4133834
Рождение ребёнка
03.09.1906
Сын: Жежер Федор Саввович
Отец ребёнка: Жежер Савва Григорьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-LQWF-P?cc=4133834
Рождение ребёнка
30.05.1908
Сын: Жежер Иван Саввович
Отец ребёнка: Жежер Савва Григорьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-LQWW-Y?cc=4133834
Рождение ребёнка
26.01.1911
Дочь: Жежер Мария Саввовна
Отец ребёнка: Жежер Савва Григорьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-YQ3K-9?cc=4133834 Выдавали повторное св-во о рождении в 1978 году
Рождение ребёнка
17.12.1912
Отец ребёнка: Жежер Савва Григорьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-YQ33-D?cc=4133834
Рождение ребёнка
01.04.1915
Сын: Жежер Юхим Саввович
Отец ребёнка: Жежер Савва Григорьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS8-B3Y3-Q?cc=4133834
Рождение ребёнка
14.01.1917
Сын: Жежер Павел Саввович
Отец ребёнка: Жежер Савва Григорьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS8-B3TV-T?cc=4133834
Смерть
Неизвестно