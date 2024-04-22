Жежер (Колесник) Матрона Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жежер (Колесник) Матрона Пантелеймоновна

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

27.02.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1885

Отец: Колесник-Артёменко Пантелеймон Ефимович

Мать: Колесник Наталия Иосифовна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-5LRV?cc=4133834
Бракосочетание
18.01.1904

Муж: Жежер Савва Григорьевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-51TZ?cc=4133834
Рождение ребёнка
03.09.1906

Сын: Жежер Федор Саввович

Отец ребёнка: Жежер Савва Григорьевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-LQWF-P?cc=4133834
Рождение ребёнка
30.05.1908

Сын: Жежер Иван Саввович

Отец ребёнка: Жежер Савва Григорьевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-LQWW-Y?cc=4133834
Рождение ребёнка
26.01.1911

Дочь: Жежер Мария Саввовна

Отец ребёнка: Жежер Савва Григорьевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-YQ3K-9?cc=4133834 Выдавали повторное св-во о рождении в 1978 году
Рождение ребёнка
17.12.1912

Сын: Жежер Даниил Саввович

Отец ребёнка: Жежер Савва Григорьевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-YQ33-D?cc=4133834
Рождение ребёнка
01.04.1915

Сын: Жежер Юхим Саввович

Отец ребёнка: Жежер Савва Григорьевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS8-B3Y3-Q?cc=4133834
Рождение ребёнка
14.01.1917

Сын: Жежер Павел Саввович

Отец ребёнка: Жежер Савва Григорьевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS8-B3TV-T?cc=4133834
Смерть
Неизвестно
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