Ибатуллина Зигни Камал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
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Рождение ребёнка
1900
Дочь: Ибатуллина Гайникамал Галиулла кызы
Отец ребёнка: Ибатуллин Галиулла
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Гилязетдинова Гайникамал (Емырка әби) Галиуллина
Отец ребёнка: Ибатуллин Галиулла
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Идиатулина Махмузя Галиулловна
Отец ребёнка: Ибатуллин Галиулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахтеева Зәйнәб
Отец ребёнка: Ибатуллин Галиулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зәгрә
Отец ребёнка: Ибатуллин Галиулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агликамал
Отец ребёнка: Ибатуллин Галиулла
Смерть
Неизвестно