Ибатуллина Зигни Камал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибатуллина Зигни Камал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Ибатуллина Гайникамал Галиулла кызы

Отец ребёнка: Ибатуллин Галиулла

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Гилязетдинова Гайникамал (Емырка әби) Галиуллина

Отец ребёнка: Ибатуллин Галиулла

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Идиатулина Махмузя Галиулловна

Отец ребёнка: Ибатуллин Галиулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахтеева Зәйнәб

Отец ребёнка: Ибатуллин Галиулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зәгрә

Отец ребёнка: Ибатуллин Галиулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агликамал

Отец ребёнка: Ибатуллин Галиулла

Смерть
Неизвестно
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