Пелагея Гавриловна 1773 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пелагея Гавриловна

Место рождения

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1800

Муж: Василий Федорович

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Фирсов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Федорович

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Фирсов Пармен Васильевич

Отец ребёнка: Василий Федорович

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Фирсова Марина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Федорович

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1825
Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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