Пелагея Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1800
Муж: Василий Федорович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Фирсов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Федорович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Василий Федорович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Фирсова Марина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Федорович
Смерть
После 1825