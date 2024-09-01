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Белозор Анатолий 04

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1890 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

NN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белозор Иван

Мать: (Бабенко) Марфа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белозор Мария

Рождение ребёнка
16.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белозор Мария

Рождение ребёнка
24.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белозор Мария

Смерть
Неизвестно

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