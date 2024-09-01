Белозор Анатолий 04
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белозор Иван
Мать: (Бабенко) Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белозор Мария
Рождение ребёнка
16.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белозор Мария
Рождение ребёнка
24.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белозор Мария
Смерть
Неизвестно