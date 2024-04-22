Киселев Корней Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Киселев Яков Кондратович
Мать: Акинида
Рождение ребёнка
1831
Сын: Киселев Иов (Ивлий) Корнилович
Мать ребёнка: Киселева Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Киселев Григорий Корнилович
Мать ребёнка: Киселева Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Фекла Корниловна
Мать ребёнка: Киселева Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.03.1839
Сын: Киселев Василий Корнилович
Мать ребёнка: Киселева Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.01.1845
Мать ребёнка: Киселева Анна Тимофеевна
Смерть
1848