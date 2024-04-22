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Киселев Корней Яковлевич

Место рождения

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Киселев Яков Кондратович

Мать: Акинида

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Киселев Иов (Ивлий) Корнилович

Мать ребёнка: Киселева Анна Тимофеевна

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Киселев Григорий Корнилович

Мать ребёнка: Киселева Анна Тимофеевна

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Фекла Корниловна

Мать ребёнка: Киселева Анна Тимофеевна

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.03.1839

Сын: Киселев Василий Корнилович

Мать ребёнка: Киселева Анна Тимофеевна

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.01.1845

Сын: Киселев Егор Корнилович

Мать ребёнка: Киселева Анна Тимофеевна

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1848
Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
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