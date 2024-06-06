Жерносек ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЖерносек ?

Жерносек ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ПА
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жерносек ?

Мать ребёнка: Жерносек (Мисник) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титко (Жерносек) ?

Мать ребёнка: Жерносек (Мисник) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жерносек ?

Мать ребёнка: Жерносек (Мисник) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жерносек (Мисник) ?

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