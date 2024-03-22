Шашков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашков Василий

Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демьян

Мать: Анастасия

Витебск, Витебская область
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