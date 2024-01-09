Добрынин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобрынин Михаил Иванович

Добрынин Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Добрынин Иван

Мать: Добрынина (Новгородцева) Лидия Афиногеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еськова (Добрынина) Галина Михайловна

Мать ребёнка: Добрынина Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Добрынина) Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Добрынина Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрынина Антонина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.