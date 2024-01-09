Добрынин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еськова (Добрынина) Галина Михайловна
Мать ребёнка: Добрынина Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Добрынина) Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Добрынина Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Добрынина Антонина
Смерть
Неизвестно