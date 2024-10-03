Ураков Яков Анисимов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1802
Отец: Ураков Анисим Иванов
Год рождения вычислен по РС 1811
Упоминание
30.09.1811
Упоминается в возрасте 9 лет в РС 1811 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-381, лист 043, №35)
Упоминание
?.03.1816
Упоминается в возрасте 13 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 175об, №41)
Бракосочетание
До 1833
Рождение ребёнка
Вычислено 1834
Дочь: (Уракова) Екатерина Яковлева
Мать ребёнка: Уракова Василиса Романова
Год рождения вычислен по РС 1850
Упоминание
26.03.1834
Упоминается в возрасте 31 года в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 268об, №38).
Рождение ребёнка
Вычислено 1837
Дочь: (Уракова) Ольга Яковлева
Мать ребёнка: Уракова Василиса Романова
Год рождения вычислен по РС 1850
Рождение ребёнка
Вычислено 1846
Мать ребёнка: Уракова Василиса Романова
Год рождения вычислен по РС 1850
Упоминание
25.07.1850
Упоминается в возрасте 47 лет в РС 1850 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1375, лист 319об, №77)
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Дочь: (Уракова) Акулина Яковлева
Мать ребёнка: Уракова Василиса Романова
Год рождения вычислен по РС 1858
Упоминание
05.03.1858
Упоминается в возрасте 54 лет в РС 1858 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1921, лист 040об, №77)
Смерть
Неизвестно