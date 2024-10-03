Ураков Яков Анисимов Вычислено 1802 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ураков Яков Анисимов

Место рождения

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1783 г.р.

Мать

Вычислено 1776 г.р.

Жена

Вычислено 1815 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802

Отец: Ураков Анисим Иванов

Мать: Уракова Меланья Кирилова?

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1811
Упоминание
30.09.1811
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 9 лет в РС 1811 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-381, лист 043, №35)
Упоминание
?.03.1816
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 13 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 175об, №41)
Бракосочетание
До 1833

Жена: Уракова Василиса Романова

Рождение ребёнка
Вычислено 1834

Дочь: (Уракова) Екатерина Яковлева

Мать ребёнка: Уракова Василиса Романова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1850
Упоминание
26.03.1834
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 31 года в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 268об, №38).
Рождение ребёнка
Вычислено 1837

Дочь: (Уракова) Ольга Яковлева

Мать ребёнка: Уракова Василиса Романова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1850
Рождение ребёнка
Вычислено 1846

Сын: Ураков Гаврил Яковлев

Мать ребёнка: Уракова Василиса Романова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1850
Упоминание
25.07.1850
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 47 лет в РС 1850 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1375, лист 319об, №77)
Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Дочь: (Уракова) Акулина Яковлева

Мать ребёнка: Уракова Василиса Романова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1858
Упоминание
05.03.1858
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 54 лет в РС 1858 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1921, лист 040об, №77)
Смерть
Неизвестно

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