Сафиулла Хайрулла Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафиулла Хайрулла Улы

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

18.12.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

1851 г.р.

Жена

1896 г.р.

Дети

1921 г.р.
1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1888

Отец: Хайрулла Исламкул Улы

Мать: Шамсикамал Мухаметкул Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Миннивара

Мать ребёнка: Исламкулов Рабига

Ширд
Рождение ребёнка
1927

Сын: Фарит

Мать ребёнка: Исламкулов Рабига

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исламкулов Рабига

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исламкулов Рабига

Смерть
Неизвестно
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