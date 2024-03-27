Сафиулла Хайрулла Улы
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения18.12.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1888
Отец: Хайрулла Исламкул Улы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Миннивара
Мать ребёнка: Исламкулов Рабига
Ширд
Рождение ребёнка
1927
Сын: Фарит
Мать ребёнка: Исламкулов Рабига
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исламкулов Рабига
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исламкулов Рабига
Смерть
Неизвестно