Шабарин Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабарин Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1934

Дата смерти

29.09.2009

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1934

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шабарина Вера Дмитриевна

Смерть
29.09.2009

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