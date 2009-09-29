Шабарин Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1934
Дата смерти29.09.2009
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1934
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шабарина Вера Дмитриевна
Смерть
29.09.2009