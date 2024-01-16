Мафтиевич (Томашевская) Каролина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мафтиевич (Томашевская) Каролина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

02.03.1900

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Томашевский Пётр

Мать: Томашевская Тереза

Рождение ребёнка
07.03.1886

Дочь: Мафтиевич Анеля

Отец ребёнка: Мафтиевич Михаил

78665 Kuty, Ivano-Frankivsk Oblast Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.03.1900
78665 Kuty, Ivano-Frankivsk Oblast Ukraine
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