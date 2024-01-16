Мафтиевич (Томашевская) Каролина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти02.03.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Томашевский Пётр
Мать: Томашевская Тереза
Рождение ребёнка
07.03.1886
Дочь: Мафтиевич Анеля
Отец ребёнка: Мафтиевич Михаил
78665 Kuty, Ivano-Frankivsk Oblast Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.03.1900
78665 Kuty, Ivano-Frankivsk Oblast Ukraine