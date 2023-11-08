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Гребенщикова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Гребенщиков Яков Федорович

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1811

Сын: Гребенщиков Ефим Яковлевич

Отец ребёнка: Гребенщиков Яков Федорович

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1812

Сын: Гребенщиков Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Гребенщиков Яков Федорович

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Гребенщиков Яков Федорович

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Гребенщиков Яков Федорович

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
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