Гребенщикова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Гребенщиков Яков Федорович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Гребенщиков Ефим Яковлевич
Отец ребёнка: Гребенщиков Яков Федорович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Гребенщиков Петр Яковлевич
Отец ребёнка: Гребенщиков Яков Федорович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Гребенщиков Яков Федорович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Гребенщиков Яков Федорович
Смерть
Неизвестно