Хворостов Юрий 07.11.1959 — найти родственников по фамилии на Familio

Хворостов Юрий

Автор
ПП
Постовалов П.

мужской, родился 07.11.1959, с.Торба. Зырянского р-на .. Томской обл.

умер 14.06.2004, г. Асино

Отец
Хворостов ИльяНеизвестно г.р.
Мать
Хворостова (Саладовникова) Лидия19.03.1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1959

Отец: Хворостов Илья

Мать: Хворостова (Саладовникова) Лидия

с.Торба. Зырянского р-на .. Томской обл.

Бракосочетание
01.07.1983

Жена: скрыто настройками приватности

Центральный ЗАГС г. Томска

Рождение ребёнка
14.01.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Томск

Рождение ребёнка
10.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Томск

Развод
10.11.1994

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.06.2004
г. Асино

Причина смерти: Болезнь

Похороны
Неизвестно
г. Асино

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