Хворостов Юрий
мужской, родился 07.11.1959, с.Торба. Зырянского р-на .. Томской обл.
умер 14.06.2004, г. Асино
ОтецХворостов ИльяНеизвестно г.р.
МатьХворостова (Саладовникова) Лидия19.03.1926 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1959
Отец: Хворостов Илья
с.Торба. Зырянского р-на .. Томской обл.
Бракосочетание
01.07.1983
Жена: скрыто настройками приватности
Центральный ЗАГС г. Томска
Рождение ребёнка
14.01.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Томск
Рождение ребёнка
10.10.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Томск
Развод
10.11.1994
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
14.06.2004
г. Асино
Похороны
Неизвестно
г. Асино