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Чуприков Иван Васильевич

Место рождения

Максимов Починок

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: Чуприков Василий Еремеевич

Мать: Устиния Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Чуприков Елизар Иванович

Мать ребёнка: Ульяна Яковлева

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Чуприков Косма Иванович

Мать ребёнка: Ульяна Яковлева

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Чуприков Евдоким Иванович

Мать ребёнка: Ульяна Яковлева

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Чуприков Савелий Иванович

Мать ребёнка: Ульяна Яковлева

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Чуприков Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Ульяна Яковлева

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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