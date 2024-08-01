Чуприков Иван Васильевич
Место рожденияМаксимов Починок
Дата рожденияОколо 1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: Чуприков Василий Еремеевич
Мать: Устиния Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1748
Мать ребёнка: Ульяна Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1753
Мать ребёнка: Ульяна Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Чуприков Евдоким Иванович
Мать ребёнка: Ульяна Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Чуприков Савелий Иванович
Мать ребёнка: Ульяна Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Чуприков Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Ульяна Яковлева
Смерть
Неизвестно