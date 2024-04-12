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Попов Меркул Ульянович

Место рождения

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Попов Ульян Петрович

Мать: ?

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Татьяна Меркуловна

Мать ребёнка: Попова Пелагея Григорьевна

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.01.1850

Сын: Попов Малофей Меркулович

Мать ребёнка: Попова Пелагея Григорьевна

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.07.1854

Сын: Попов Козьма Меркулович

Мать ребёнка: Попова Пелагея Григорьевна

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
31.08.1856

Сын: Попов Александр Меркулович

Мать ребёнка: Попова Пелагея Григорьевна

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Малоархангельское, Пестравский муниципальный район, Самарская область
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