Попов Меркул Ульянович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Попов Ульян Петрович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Татьяна Меркуловна
Мать ребёнка: Попова Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
04.01.1850
Мать ребёнка: Попова Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
04.07.1854
Мать ребёнка: Попова Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
31.08.1856
Сын: Попов Александр Меркулович
Мать ребёнка: Попова Пелагея Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Малоархангельское, Пестравский муниципальный район, Самарская область