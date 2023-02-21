Ханин Селиверст Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Ханин Константин Иванович
Мать: Ханина Агафья Никитична
Бракосочетание
27.01.1878
Жена: Ханина Вера Романовна
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.02.1879
Дочь: Татьяна Сильвестровна
Мать ребёнка: Ханина Вера Романовна
Рождение ребёнка
07.02.1880
Сын: Ханин Григорий Сильвестрович
Мать ребёнка: Ханина Вера Романовна
Рождение ребёнка
27.05.1882
Сын: Ханин Фёдор Сильвестрович
Мать ребёнка: Ханина Вера Романовна
Рождение ребёнка
22.10.1887
Мать ребёнка: Ханина Вера Романовна
Рождение ребёнка
18.05.1891
Дочь: Пелагея Сильвестровна
Мать ребёнка: Ханина Вера Романовна
Рождение ребёнка
18.05.1891
Сын: Ханин Николай Сильвестрович
Мать ребёнка: Ханина Вера Романовна
Работа или профессия
Неизвестно