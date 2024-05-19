Федоровна Светлана Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Федоровна Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саша

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ложниченко Наталья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.03.1990

Дочь: Замиралова (Федоровна) Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Федоров Николай

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