Федоровна Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саша
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ложниченко Наталья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.03.1990
Дочь: Замиралова (Федоровна) Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Федоров Николай