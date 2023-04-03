Прядкин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиПосле 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Прядкин Герасим Степанов
Мать: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросиния
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Прядкина) Агафия
Мать ребёнка: Ефросиния
Рождение ребёнка
1829
Сын: Прядкин Пётр
Мать ребёнка: Ефросиния
Рождение ребёнка
1837
Сын: Прядкин Финоген
Мать ребёнка: Ефросиния
Смерть
После 1857