Прядкин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прядкин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

После 1857

Пол

Мужской

Отец

1767 г.р.

Мать

1767 г.р.

Жена

Между 1803 и 1805 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Прядкин Герасим Степанов

Мать: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросиния

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Прядкина) Агафия

Мать ребёнка: Ефросиния

Рождение ребёнка
1829

Сын: Прядкин Пётр

Мать ребёнка: Ефросиния

Рождение ребёнка
1837

Сын: Прядкин Финоген

Мать ребёнка: Ефросиния

Смерть
После 1857

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