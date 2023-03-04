Пенькова (Кочурова) Пелагея Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.11.1858 ст.
1858г. МК (свадьба) невеста д. Якушевской ум. Николая Гаврилова Кочурова 21 год.
Рождение ребёнка
06.12.1859
Отец ребёнка: Пеньков Карп Софронович
Рождение ребёнка
21.11.1861 ст.
Дочь: (Пенькова) Екатерина Карповна
Отец ребёнка: Пеньков Карп Софронович
Рождение ребёнка
Около 1875
Отец ребёнка: Пеньков Карп Софронович
Смерть
Неизвестно