Пенькова (Кочурова) Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенькова (Кочурова) Пелагея Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
02.11.1858 ст.

Муж: Пеньков Карп Софронович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
1858г. МК (свадьба) невеста д. Якушевской ум. Николая Гаврилова Кочурова 21 год.
Рождение ребёнка
06.12.1859

Сын: Пеньков Николай Карпович

Отец ребёнка: Пеньков Карп Софронович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.11.1861 ст.

Дочь: (Пенькова) Екатерина Карповна

Отец ребёнка: Пеньков Карп Софронович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Пеньков Иван Карпович

Отец ребёнка: Пеньков Карп Софронович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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