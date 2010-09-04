Ашихмина (Попова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашихмина (Попова) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1928

Дата смерти

04.09.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1928

Отец: Попов Николай Семёнович

Мать: Попова (Безсмертных) Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ашихмин Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
05.10.1953

Сын: Ашихмин Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Ашихмин Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
20.05.1958

Сын: Ашихмин Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Ашихмин Дмитрий Александрович

Смерть
04.09.2010

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