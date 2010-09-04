Ашихмина (Попова) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1928
Дата смерти04.09.2010
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1953
Сын: Ашихмин Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Ашихмин Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
20.05.1958
Сын: Ашихмин Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Ашихмин Дмитрий Александрович
Смерть
04.09.2010