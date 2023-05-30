Нетуков Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нетуков Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1936

Отец: Нетуков Николай Иванович

Мать: Нетукова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Мария Николаевна

Мать ребёнка: Нетукова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нетуков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Нетукова Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нетукова Клавдия

Смерть
Неизвестно
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