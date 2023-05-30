Нетуков Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1936
Отец: Нетуков Николай Иванович
Мать: Нетукова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Мария Николаевна
Мать ребёнка: Нетукова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нетуков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Нетукова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нетукова Клавдия
Смерть
Неизвестно