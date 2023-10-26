Мингилеев Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мингилеев Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1987

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1987

Отец: Мингилеев Владимир Николаевич

Мать: не указана

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