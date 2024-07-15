Васфикамал Мухаметзариф Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Васфикамал Мухаметзариф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янбарисов Хажимухаммет Сагдатдинович Сагитдинович

Рождение ребёнка
18.01.1905

Сын: Янбарисов Хужахмет

Отец ребёнка: Янбарисов Хажимухаммет Сагдатдинович Сагитдинович

Сафарово, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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