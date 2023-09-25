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Скорняков Сергей Николаевич
Скорняков Сергей Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.03.1964
Пол
Мужской
Отец
Скорняков Николай Алексеевич
1940 г.р.
Мать
Сухоярская (Скорнякова) Клара Петровна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1964
Отец:
Скорняков Николай Алексеевич
Мать:
Сухоярская Клара Петровна
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