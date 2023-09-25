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Скорняков Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1964

Отец: Скорняков Николай Алексеевич

Мать: Сухоярская Клара Петровна

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