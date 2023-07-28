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Трошев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1948

Дата смерти

26.03.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1948

Отец: Трошев Иван Алексеевич

Мать: Трошева-Механошина Александра Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трошева Лидия Захаровна

Рождение ребёнка
20.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трошева Лидия Захаровна

Рождение ребёнка
21.04.1973

Дочь: Трошева Александра Николаевна

Мать ребёнка: Трошева Лидия Захаровна

Смерть
26.03.1989

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