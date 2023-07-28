Трошев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1948
Дата смерти26.03.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трошева Лидия Захаровна
Рождение ребёнка
20.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трошева Лидия Захаровна
Рождение ребёнка
21.04.1973
Дочь: Трошева Александра Николаевна
Мать ребёнка: Трошева Лидия Захаровна
Смерть
26.03.1989