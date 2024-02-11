Шестак Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.04.1972
Дочь: Шестак Ольга Александровна
Отец ребёнка: Шестак Александр Данилович
Рождение ребёнка
23.12.1985
Дочь: Шестак Олеся Александровна
Отец ребёнка: Шестак Александр Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестак Сергей Александрович
Отец ребёнка: Шестак Александр Данилович
Бракосочетание
Неизвестно