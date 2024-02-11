Шестак Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестак Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1951

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1972

Дочь: Шестак Ольга Александровна

Отец ребёнка: Шестак Александр Данилович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.12.1985

Дочь: Шестак Олеся Александровна

Отец ребёнка: Шестак Александр Данилович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестак Сергей Александрович

Отец ребёнка: Шестак Александр Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестак Александр Данилович

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