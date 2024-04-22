Василий Степанов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Степанов (Ич)

Василий Степанов (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

18.05.1865 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Степан Иванов (Ич)

Мать: Авдотья Маркова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1849

Сын: Андрей Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Анна Иванова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
06.10.1851 ст.

Дочь: Пелагея Васильева (Вна)

Мать ребёнка: Анна Иванова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Степан Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья Николаева (Вна)

Рождение ребёнка
25.05.1865 ст.

Сын: Иван Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья Николаева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
по МК1865 рж
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Николаева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
18.05.1865 ст.
Причина смерти: чахотка | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-DZ?i=260&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close