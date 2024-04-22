Василий Степанов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смерти18.05.1865 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Степан Иванов (Ич)
Мать: Авдотья Маркова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1849
Сын: Андрей Васильев (Ич)
Мать ребёнка: Анна Иванова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
06.10.1851 ст.
Дочь: Пелагея Васильева (Вна)
Мать ребёнка: Анна Иванова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Степан Васильев (Ич)
Мать ребёнка: Авдотья Николаева (Вна)
Рождение ребёнка
25.05.1865 ст.
Сын: Иван Васильев (Ич)
Мать ребёнка: Авдотья Николаева (Вна)
по МК1865 рж
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Николаева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
18.05.1865 ст.
Причина смерти: чахотка | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-DZ?i=260&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824