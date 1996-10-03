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Хенох Рафаил

Место рождения

Иркутская обл., г. Нижнеудинск

Дата рождения

14.09.1916

Дата смерти

03.10.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1916

Отец: Хенох Грирогий (Гирш) Львович

Мать: Хенох (Рудашевская) Мария (Малка) Фишелевна

Военная награда
Неизвестно
Хенох Рафаил Григорьевич зам. политрука Дата рождения __.__.1916 Место призыва Смоленский РВК, Смоленская обл., Смоленский р-н Воинская часть 68 озенабатр 27 А СЗФ Дата поступления на службу 28.09.19... Показать все
Бракосочетание
09.10.1946

Жена: Хенох (Кузнецова) Фруза

Рождение ребёнка
22.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хенох (Кузнецова) Фруза

Рождение ребёнка
25.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хенох (Кузнецова) Фруза

Смерть
03.10.1996

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