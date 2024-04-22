Колесова Анна Корниловна
Место рождения
Дата рождения1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.
Рождение ребёнка
06.01.1857 ст.
Отец ребёнка: Колесов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1858 ст.
Сын: Колесов Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Колесов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
02.10.1860 ст.
Сын: Колесов Сергей Тимофеевич
Отец ребёнка: Колесов Тимофей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно