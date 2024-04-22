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Колесова Анна Корниловна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.01.1857 ст.

Сын: Колесов Мирон Тимофеевич

Отец ребёнка: Колесов Тимофей Иванович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.08.1858 ст.

Сын: Колесов Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Колесов Тимофей Иванович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.10.1860 ст.

Сын: Колесов Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: Колесов Тимофей Иванович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесов Тимофей Иванович

Смерть
Неизвестно
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