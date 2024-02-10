Krapp Katharina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Krapp Katharina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Пол

Женский

Отец

1820 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Krapp Johann Ernst

Мать: Krapp Anna Maria

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