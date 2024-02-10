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Krapp Katharina
Krapp Katharina
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1847
Пол
Женский
Отец
Krapp Johann Ernst
1820 г.р.
Мать
Krapp Anna Maria
Дети
Не указаны
Добавил:
ОШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец:
Krapp Johann Ernst
Мать:
Krapp Anna Maria
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