Моисеева Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1930

Дата смерти

09.11.1994

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1950

Дочь: Моисеева Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Моисеев Василий Иванович

Рождение ребёнка
28.02.1953

Дочь: Данилова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Моисеев Василий Иванович

Рождение ребёнка
27.02.1954

Дочь: Хабибулина Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Моисеев Василий Иванович

Рождение ребёнка
22.01.1956

Сын: Моисеев Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Моисеев Василий Иванович

Смерть
09.11.1994
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