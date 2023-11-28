Моисеева Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1930
Дата смерти09.11.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.03.1950
Дочь: Моисеева Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Моисеев Василий Иванович
Рождение ребёнка
28.02.1953
Дочь: Данилова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Моисеев Василий Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1954
Дочь: Хабибулина Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Моисеев Василий Иванович
Рождение ребёнка
22.01.1956
Сын: Моисеев Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Моисеев Василий Иванович
Смерть
09.11.1994