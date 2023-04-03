Филатова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти1859
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Федор
Бракосочетание
1821
Муж: Филатов Филип
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Васильева Акилина
Отец ребёнка: Филатов Филип
Рождение ребёнка
1827
Сын: Филатов Захар
Отец ребёнка: Филатов Филип
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Филатов Филип
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Филатов Филип
Рождение ребёнка
1836
Сын: Филатов Игнат
Отец ребёнка: Филатов Филип
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1859
1858 - 1859