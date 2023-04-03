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Филатова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

1859

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
1821

Муж: Филатов Филип

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Васильева Акилина

Отец ребёнка: Филатов Филип

Рождение ребёнка
1827

Сын: Филатов Захар

Отец ребёнка: Филатов Филип

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Филатов Филип

Рождение ребёнка
1834

Сын: Филатов Семен Филипов

Отец ребёнка: Филатов Филип

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1836

Сын: Филатов Игнат

Отец ребёнка: Филатов Филип

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1859
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
1858 - 1859
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