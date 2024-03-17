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Байздрахманов Жомарт

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1965 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жумагулова Алмагуль Толешовна

Рождение ребёнка
12.07.1989

Дочь: Байздрахманова Айгерим

Мать ребёнка: Жумагулова Алмагуль Толешовна

Рождение ребёнка
08.08.1998

Сын: Байздрахманов Алишер

Мать ребёнка: Жумагулова Алмагуль Толешовна

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