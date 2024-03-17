Байздрахманов Жомарт
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1989
Дочь: Байздрахманова Айгерим
Мать ребёнка: Жумагулова Алмагуль Толешовна
Рождение ребёнка
08.08.1998
Сын: Байздрахманов Алишер
Мать ребёнка: Жумагулова Алмагуль Толешовна