Терещенко Антон Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТерещенко Антон

Терещенко Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбатенко (Александра) Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко (Терещенко) Анисия Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терещенко Александр Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терещенко Василий Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Терещенко Федор Антонович

Мать ребёнка: не указана

Старший сын Антона Терещенко
Смерть
Неизвестно

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