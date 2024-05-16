Терещенко Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбатенко (Александра) Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравченко (Терещенко) Анисия Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терещенко Александр Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терещенко Василий Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Терещенко Федор Антонович
Мать ребёнка: не указана
Старший сын Антона Терещенко
Смерть
Неизвестно