Офросинья (Ефросинья) Мелентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел
Отец ребёнка: Нефёд (Мефодий) Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий
Отец ребёнка: Нефёд (Мефодий) Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Нефёдов Дмитрий Мефодьевич
Отец ребёнка: Нефёд (Мефодий) Николаевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ефим
Отец ребёнка: Нефёд (Мефодий) Николаевич
Смерть
Неизвестно