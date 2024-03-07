Офросинья (Ефросинья) Мелентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Офросинья (Ефросинья) Мелентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел

Отец ребёнка: Нефёд (Мефодий) Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий

Отец ребёнка: Нефёд (Мефодий) Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нефёд (Мефодий) Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Нефёдов Дмитрий Мефодьевич

Отец ребёнка: Нефёд (Мефодий) Николаевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Ефим

Отец ребёнка: Нефёд (Мефодий) Николаевич

Смерть
Неизвестно

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