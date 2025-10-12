Артемьев Афанасий Артемьевич
мужской, родился 1767, Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
умер Неизвестно
МатьИванова Татьяна Сергеевна1739 г.р.
Супруги
Артемьева (Бахтурина) Варвара ПетровнаМежду 1768 и 1770 г.р.
Дети
Артемьев Никонор Афанасьевич1797 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Сын: Артемьев Никонор Афанасьевич
Мать ребёнка: Артемьева (Бахтурина) Варвара Петровна
Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно