Артемьев Афанасий Артемьевич 1767 — найти родственников по фамилии на Familio

Артемьев Афанасий Артемьевич

Автор
ВБ
Блинова В.

мужской, родился 1767, Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

умер Неизвестно

Мать
Иванова Татьяна Сергеевна1739 г.р.
Супруги
Артемьева (Бахтурина) Варвара ПетровнаМежду 1768 и 1770 г.р.
Дети
Артемьев Никонор Афанасьевич1797 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: Иванова Татьяна Сергеевна

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артемьева (Бахтурина) Варвара Петровна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Артемьев Никонор Афанасьевич

Мать ребёнка: Артемьева (Бахтурина) Варвара Петровна

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.