Мария Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1812
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Дмитровское, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
1814
Сын: Кирилл Иванович
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Арина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Парфён Иванович
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно