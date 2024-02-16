Мария Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1812

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Дмитровское, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Арина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Парфён Иванович

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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