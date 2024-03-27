Фаттахетдин Мифтахетдин Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаттахетдин Мифтахетдин Улы

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

18.04.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1845

Отец: Мифтахетдин Абсалям Улы

Мать: Хафиза Ягофар Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
15.03.1891

Сын: Залялетдин Фаттахетдин Улы

Мать ребёнка: Махубзямал Габделгафар Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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