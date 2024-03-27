Фаттахетдин Мифтахетдин Улы
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения18.04.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1845
Отец: Мифтахетдин Абсалям Улы
Мать: Хафиза Ягофар Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
15.03.1891
Сын: Залялетдин Фаттахетдин Улы
Мать ребёнка: Махубзямал Габделгафар Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно