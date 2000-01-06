Рукавишников Сергей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1921
Дата смерти06.01.2000
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1921
Рождение ребёнка
28.02.1946
Сын: Рукавишников Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Рукавишникова (Малыгина) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
16.06.1947
Сын: Рукавишников Вячеслав Сергеевич
Мать ребёнка: Рукавишникова (Малыгина) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
12.04.1950
Смерть
06.01.2000