Рукавишников Сергей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРукавишников Сергей Степанович

Рукавишников Сергей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1921

Дата смерти

06.01.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1921

Отец: Рукавишников Степан Степанович

Мать: Рукавишникова Анна Кондратьевна

Рождение ребёнка
28.02.1946

Сын: Рукавишников Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Рукавишникова (Малыгина) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
16.06.1947

Сын: Рукавишников Вячеслав Сергеевич

Мать ребёнка: Рукавишникова (Малыгина) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
12.04.1950

Дочь: Мельчакова (Руковишникова) Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Рукавишникова (Малыгина) Анна Ивановна

Смерть
06.01.2000

Мы используем куки для улучшения работы сайта.