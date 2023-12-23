Худзик Андрей Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1980
Мать: Ишекова Алла Анатольевна
Рождение ребёнка
09.05.2007
Дочь: Худзик Алина Андреевна
Мать ребёнка: Худзик Юлия Валерьевна
Рождение ребёнка
23.03.2016
Дочь: Худзик Валерия Андреевна
Мать ребёнка: Худзик Кристина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Худзик Юлия Валерьевна