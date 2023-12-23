Худзик Андрей Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худзик Андрей Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1980

Отец: не указан

Мать: Ишекова Алла Анатольевна

Рождение ребёнка
09.05.2007

Дочь: Худзик Алина Андреевна

Мать ребёнка: Худзик Юлия Валерьевна

Рождение ребёнка
23.03.2016

Дочь: Худзик Валерия Андреевна

Мать ребёнка: Худзик Кристина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худзик Кристина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худзик Юлия Валерьевна

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