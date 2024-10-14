Васильева (Иванова) Ольга Ниловна 09.07.1885 — найти родственников по фамилии на Familio

Васильева (Иванова) Ольга Ниловна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 09.07.1885

умерла Неизвестно

Отец
Иванов Нил ИвановичОколо 1849 г.р.
Мать
Иванова (Комарова) Екатерина Гавриловна1853 г.р.
Супруги
Васильев Михаил Антонович1880 г.р.
Дети
Васильев Александр Михайлович06.10.1907 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1885

Отец: Иванов Нил Иванович

Мать: Иванова (Комарова) Екатерина Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Михаил Антонович

Рождение ребёнка
06.10.1907

Сын: Васильев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Васильев Михаил Антонович

Смерть
Неизвестно

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