Васильева (Иванова) Ольга Ниловна
женский, родилась 09.07.1885
умерла Неизвестно
ОтецИванов Нил ИвановичОколо 1849 г.р.
МатьИванова (Комарова) Екатерина Гавриловна1853 г.р.
Супруги
Васильев Михаил Антонович1880 г.р.
Дети
Васильев Александр Михайлович06.10.1907 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1885
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1907
Сын: Васильев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Васильев Михаил Антонович
Смерть
Неизвестно